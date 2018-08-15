На шахте в Свердловской области обрушилась порода, погиб человек
В Свердловской области на шахте обрушилась порода, в результате чего погиб один рабочий. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в администрации шахты.
Всего в забое находился 131 человек. Горняков не эвакуировали; в данный момент шахта продолжает работу.
По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности, пишет «Интерфакс».
«На горизонте минус 250 метров обрушилась порода. Там находились двое рабочих — один погиб, другой с легкими травмами поднят на поверхность и от госпитализации отказался», — сказал собеседник агентства.