На шахте в Свердловской области обрушилась порода, погиб человек

Интерфакс
20:37, 15 августа 2018
Надежный источник

В Свердловской области на шахте обрушилась порода, в результате чего погиб один рабочий. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в администрации шахты.

Всего в забое находился 131 человек. Горняков не эвакуировали; в данный момент шахта продолжает работу.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности, пишет «Интерфакс».

«На горизонте минус 250 метров обрушилась порода. Там находились двое рабочих — один погиб, другой с легкими травмами поднят на поверхность и от госпитализации отказался», — сказал собеседник агентства.

Интерфакс

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