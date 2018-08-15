«Лежат связанными в туалете, плачут, кричат „мамочка“». Свидетель передала в СК Астрахани видео с младенцами в детсаду

Свидетель по делу о жестоком обращении с детьми в частном детсаду «Полина» в Астрахани передала следователям новую видеозапись, на которую попали связанные дети в возрасте одного-двух лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник.

Видео передала воспитатель детского сада. «Дети лежат связанными на полу туалета, плачут и зовут на помощь, кричат „мамочка“. Всего в кадре порядка пяти малышей, и, похоже, что лежали они так долго, все зареванные», — описал происходящее на записи собеседник агентства.

Во время расследования выяснилось, что в детский сад принимали на работу воспитателями девушек 16-17 лет без профильного образования, «которые выполняли указания руководства и связывали детей систематически».

Источник добавил, что арестованные фигуранты дела отказываются давать показания и отрицают свою вину.