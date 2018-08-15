Замдиректора музея Александра Меня решили уволить после критики строительства полигона мусорных отходов в Сергиевом Посаде

Административная проверка, проведенная в подмосковном духовно-просветительском центре Александра Меня, пришла к выводу, что музей «не отрабатывает того финансирования, которое получает от государства». Проверка началась через неделю после того, как замдиректора музея отец Виктор (Григоренко) раскритиковал планы строительства мусорного полигона под Сергиевым Посадом.

Комиссия пришла к выводу, что в музее нужно сократить три ставки — замдиректора, заведующего экспозиционно-выставочном отделом и методиста.

Сам Григоренко напрямую связывает действия комиссии со своей позицией по поводу полигона. Он выступал с критикой идеи строительства на публичных слушаниях с участием министра экологии Подмосковья Александра Когана. «Я это связываю только с тем, что если ты человек, который работает в бюджетной сфере, ты должен быть послушным, не иметь своего мнения», — говорит священник.