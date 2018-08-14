В Новокузнецке прекратили дело против школьника, который участвовал в акции «Он нам не царь»
Комиссия по делам несовершеннолетних закрыла дело в отношении 17-летнего Льва Гяммера, который участвовал в несогласованной акции «Он нам не царь» 5 мая. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил его защитник, глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.
Школьника собирались обвинить в организации акции протеста и отправить на обязательные работы. Но суд разъяснил, что это возможно только в том случае, когда подозреваемый причинил вред здоровью других людей или нанес ущерб имуществу.
В итоге комиссия по делам несовершеннолетних решила прекратить дело за отсутствием состава административного правонарушения. Полиция может оспорить это решение.
Акции протеста «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации Владимира Путина, прошли в десятках городов России 5 мая. По данным «ОВД-Инфо» полиция задержала около 1600 человек.