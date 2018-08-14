Полиция Лондона попросила помощи в расследовании убийства друга Березовского Николая Глушкова. У его дома был замечен черный фургон

Скотленд-Ярд разыскивает водителя черного фургона Volkswagen, который попал на кадры камер видеонаблюдения недалеко от дома бывшего замгендиректора «Аэрофлота» , убитого в марте в Лондоне.

Черный фургон заметили на Кларенс-авеню в районе Нью-Мальден, где жил Глушков. Камеры сняли его между 19:30 и 22:30 11 марта, то есть примерно за 27 часов до того, как полиции стало известно о смерти бизнесмена. Следователи пытаются установить личность водителя.

Detectives investigating the murder of Nikolay Glushkov in New Malden are appealing for help to trace the owner of a black van that was seen in the area https://t.co/n3mxy5lcMw pic.twitter.com/u2SdJmdjjk — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018

Участники расследования также сообщили, что не нашли связи между убийством Николая Глушкова и в Солсбери. Также нет свидетельств, доказывающих, что Глушкова отравили.