Полиция Лондона попросила помощи в расследовании убийства друга Березовского Николая Глушкова. У его дома был замечен черный фургон

Скотленд-Ярд
09:36, 14 августа 2018
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Скотленд-Ярд разыскивает водителя черного фургона Volkswagen, который попал на кадры камер видеонаблюдения недалеко от дома бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, убитого в марте в Лондоне.

Запись с камеры наблюдения на Кларенс-авеню в Нью-Мальдене

Черный фургон заметили на Кларенс-авеню в районе Нью-Мальден, где жил Глушков. Камеры сняли его между 19:30 и 22:30 11 марта, то есть примерно за 27 часов до того, как полиции стало известно о смерти бизнесмена. Следователи пытаются установить личность водителя.

Детективы, расследующие убийство Николая Глушкова в Нью-Мальдене, обращаются за помощью, чтобы установить владельца черного фургона, который был замечен в этом районе.

Участники расследования также сообщили, что не нашли связи между убийством Николая Глушкова и отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Также нет свидетельств, доказывающих, что Глушкова отравили.

Николая Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне вечером 12 марта. Sky News сообщал, что его обнаружили повешенным. Посмертное обследование показало, что предприниматель умер от удушения. Первоначально полиция рассматривала версию самоубийства, но 16 марта заявила, что ведет следствие по статье об убийстве.

Кто такой Николай Глушков

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