Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

Минтранс предложил правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо, чтобы не допустить роста цен на билеты.

По итогам 2018 года авиационный керосин может подорожать на 30%, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Потери авиакомпаний из-за роста стоимости топлива оцениваются в 50 миллиардов рублей, возместить предлагается 22,5 миллиарда, заявил министр.