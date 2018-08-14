Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо
Минтранс предложил правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо, чтобы не допустить роста цен на билеты.
По итогам 2018 года авиационный керосин может подорожать на 30%, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Потери авиакомпаний из-за роста стоимости топлива оцениваются в 50 миллиардов рублей, возместить предлагается 22,5 миллиарда, заявил министр.
Авиакомпании, в частности, S7 и «Аэрофлот», ранее пожаловались на рост затрат из-за подорожания топлива. Совладелица S7 Наталья Филева связала это со «сговором» российских нефтяных компаний. По ее мнению, они начали завышать цены на авиакеросин из-за снижения экспортных доходов.
В июне Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила вице-премьера Максима Акимова принять меры против подорожания топлива, предупредив, что в противном случае авиакомпании будут вынуждены поднять цены на билеты.