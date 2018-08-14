Михаил Ходорковский создал фонд для расследования преступлений против журналистов

Бизнесмен Михаил Ходорковский и его бывший бизнес-партнер Леонид Невзлин создали фонд для расследования преступлений против журналистов «Justice for Journalists». Об этом сообщается на странице Ходорковского в фейсбуке.

На сайте фонда указано, что Ходорковский и Невзлин выделили на работу организации пять миллионов долларов; уточняется, что это «первоначальная сумма».