Михаил Ходорковский создал фонд для расследования преступлений против журналистов
Бизнесмен Михаил Ходорковский и его бывший бизнес-партнер Леонид Невзлин создали фонд для расследования преступлений против журналистов «Justice for Journalists». Об этом сообщается на странице Ходорковского в фейсбуке.
На сайте фонда указано, что Ходорковский и Невзлин выделили на работу организации пять миллионов долларов; уточняется, что это «первоначальная сумма».
Цель фонда — организация и финансирование международных расследований преступлений против журналистов вне зависимости от места их совершения и мотивов.
В июле в Центральноафриканской республике убили журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они поехали в ЦАР для съемок документального фильма про российских наемников из группы «Вагнер» для «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Ходорковского. Бизнесмен организовал группу журналистов для расследования гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко.