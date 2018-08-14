Михаил Ходорковский создал фонд для расследования преступлений против журналистов

Михаил Ходорковский
18:23, 14 августа 2018
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Бизнесмен Михаил Ходорковский и его бывший бизнес-партнер Леонид Невзлин создали фонд для расследования преступлений против журналистов «Justice for Journalists». Об этом сообщается на странице Ходорковского в фейсбуке.

На сайте фонда указано, что Ходорковский и Невзлин выделили на работу организации пять миллионов долларов; уточняется, что это «первоначальная сумма».

Цель фонда — организация и финансирование международных расследований преступлений против журналистов вне зависимости от места их совершения и мотивов.

Михаил Ходорковский
В июле в Центральноафриканской республике убили журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они поехали в ЦАР для съемок документального фильма про российских наемников из группы «Вагнер» для «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Ходорковского. Бизнесмен организовал группу журналистов для расследования гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко.

Убийство журналистов в ЦАР

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