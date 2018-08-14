К новому терминалу Шереметьево построят железнодорожную ветку за 12 миллиардов рублей

Ведомости
07:58, 14 августа 2018
Надежный источник

Новый терминал В аэропорта Шереметьево, открытый в мае, планируется связать с Москвой железнодорожным сообщением.

По данным «Ведомостей», на совещании в Минтрансе рассматривался вариант строительства ответвления от уже существующей железнодорожной ветки «Аэроэкспресса».

Стоимость проекта предварительно оценивается в 12 миллиардов рублей, включая 1,5 миллиарда рублей на строительство железнодорожного терминала. Строительство предполагается поручить РЖД.

Ветку до северной части Шереметьево, по данным источников издания, планируется построить за два года.

Также, по данным источников «Ведомостей», существует проект строительства отдельной ветки в северную часть Шереметьево от Савеловского вокзала. Однако этот проект гораздо более затратный, указали собеседники издания, на него потребуется более 50 миллиардов рублей.

В северной части Шереметьево, кроме уже работающего терминала B, запланированы терминалы C1 и С2. Первый из них должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2019 года.
Компания «Аэроэкспресс» запустила рейсы в Шереметьево в 2008 году. Первоначально поезда в аэропорт ходили с Савеловского вокзала, а затем были переведены на Белорусский.

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