В детском лагере в Дагестане отравились 86 человек
86 человек, среди которых 83 ребенка, попали в больницу после отравления в детском лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Предполагается, что они заразились сальмонеллезом. Источником инфекции стали некачественные продукты.
«Лагерь закрыт. Приостанавливать его работу не имеет смысла — смена должна была закончиться 25 августа», — сказал [представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану].