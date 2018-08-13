В детском лагере в Дагестане отравились 86 человек

Интерфакс
19:48, 13 августа 2018
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86 человек, среди которых 83 ребенка, попали в больницу после отравления в детском лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Предполагается, что они заразились сальмонеллезом. Источником инфекции стали некачественные продукты.

«Лагерь закрыт. Приостанавливать его работу не имеет смысла — смена должна была закончиться 25 августа», — сказал [представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану].

Интерфакс
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