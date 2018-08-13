В детском лагере в Дагестане отравились 86 человек

86 человек, среди которых 83 ребенка, попали в больницу после отравления в детском лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Предполагается, что они заразились . Источником инфекции стали некачественные продукты.