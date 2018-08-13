Суд впервые выписал штраф за отсутствие маркировки «иностранного агента» на странице в фейсбуке

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал правозащитную организацию «Человек и Закон» (ЧиЗ) на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки в фейсбуке. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт», который представлял в суде интересы ЧиЗ.

Администратор страницы ЧиЗ в фейсбуке на допросе пояснила, что раньше маркировка «иностранного агента» на странице была, но затем «исчезла из настроек». Ранее ЧиЗ сообщала, что она пропала «во время обновления платформы социальной сети», отметив, что организация не получила уведомления об изменениях на странице.

По данным фонда «Общественный вердикт», ЧиЗ стала первой правозащитной организацией в России, получившей штраф за отсутствие маркировки «иностранного агента» в фейсбуке. Юристы намерены обжаловать решение в Верховном суде Республики Марий Эл.