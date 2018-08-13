Суд впервые выписал штраф за отсутствие маркировки «иностранного агента» на странице в фейсбуке

Фонд "Общественный вердикт"
14:36, 13 августа 2018
Надежный источник

Суд в Йошкар-Оле оштрафовал правозащитную организацию «Человек и Закон» (ЧиЗ) на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента» в фейсбуке. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт», который представлял в суде интересы ЧиЗ.

Администратор страницы ЧиЗ в фейсбуке на допросе пояснила, что раньше маркировка «иностранного агента» на странице была, но затем «исчезла из настроек». Ранее ЧиЗ сообщала, что она пропала «во время обновления платформы социальной сети», отметив, что организация не получила уведомления об изменениях на странице.

По данным фонда «Общественный вердикт», ЧиЗ стала первой правозащитной организацией в России, получившей штраф за отсутствие маркировки «иностранного агента» в фейсбуке. Юристы намерены обжаловать решение в Верховном суде Республики Марий Эл.

Правозащитная организация «Человек и Закон» была создана в Йошкар-Оле в 1999 году. Она попала в реестр иностранных агентов в 2014 году. Два года спустя ЧиЗ получила штраф в 150 тысяч рублей за то, что публикации одного из ее сотрудников в блоге на сайте издания «7×7» не содержали маркировку «иностранного агента».
новости

Жители Саратова сказали Володину, что не доживут до пенсии. Он ответил шуткой про спортплощадку

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы