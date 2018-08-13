Суд освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна

Интерфакс
13:28, 13 августа 2018
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Бывший президент Армении Роберт Кочарян, арестованный по делу о свержении конституционного строя, отпущен на свободу. Апелляционный суд страны посчитал, что он как бывший глава государства обладает неприкосновенностью, передает «Интерфакс».

В конце июля Кочарян был арестован на два месяца в рамках «дела 1 марта». Политика обвиняют в том, что он отдал приказ о разгоне демонстрантов после президентских выборов в Армении в 2008 году. Тогда сторонники проигравшего кандидата Левона Тер-Петросяна вышли на улицы и потребовали пересмотреть результаты голосования. В столкновениях погибли 10 человек, более 200 пострадали.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был на стороне протестующих. Он получил семь лет лишения свободы как один из организаторов беспорядков и вышел из тюрьмы по амнистии спустя два года.
Помимо бывшего президента Роберта Кочаряна, обвинения по «делу 1 марта» предъявлены экс-министру оборону Микаэлу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, который в 2008 году командовал ереванским гарнизоном.

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