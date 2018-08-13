На журналистов «Би-би-си» напали в Малави. Их по ошибке приняли за участников ритуальных убийств детей

Жители африканской деревни на севере Малави напали на команду документального проекта «Би-би-си» Africa Eye, когда журналисты расследовали серию убийств детей, произошедших в регионе. Телеканал опубликовал видеозапись, которую подготовили авторы проекта.

Жители Малави считают, что убийства совершают последователи черной магии «мути», которые отрезают головы и части тел жертв, после чего продают их состоятельным клиентам как амулеты.

Работая под прикрытием, журналисты встретились со знахарем «мути» и его сообщником. Автор «Би-би-си» представился бизнесменом, желающим увеличить свое богатство. Во время общения последователи «мути» рассказали, что прежде всего их интересуют головы и гениталии убитых, однако готовы «проломить череп и вынуть мозг», если этого захотят покупатели.

Встречу прервали голоса приближающихся жителей деревни, которые в темноте по ошибке приняли журналистов за убийц. Они стали угрожать мачете, ножами, дубинками и камнями. Журналисты показали пресс-карты и призвали вызвать полицию, однако стычка продолжилась. На опубликованной записи слышно, как журналисты кричат «Они собираются убить нас», после чего убегают. В итоге одному из корреспондентов ножом порезали костюм, однако никто не пострадал.