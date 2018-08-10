УЕФА отказался расследовать сообщения о том, что болельщики греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком».

Дело отказались возбуждать, поскольку в официальных отчетах отсутствуют достаточные основания или доказательства, позволяющие начать расследование.

При этом УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении греческого клуба из-за нарушений, допущенных по ходу матча.

ПАОК обвиняют в том, что во время игры неустановленные фанаты использовали лазерную указку, когда полузащитник московской команды Куинси Промес пытался пробить пенальти. Другое обвинение связано с тем, что на стадионе заблокировали лестничные проходы. Дело рассмотрят 23 августа.