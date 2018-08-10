Что нужно знать про хедлайнера Alfa Future PeopleПартнерский материал

УЕФА отказался расследовать нападение на журналистов перед матчем ПАОК — «Спартак»

Sports.ru
14:16, 10 августа 2018
Надежный источник

УЕФА отказался расследовать сообщения о том, что болельщики греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком».

Дело отказались возбуждать, поскольку в официальных отчетах отсутствуют достаточные основания или доказательства, позволяющие начать расследование.

При этом УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении греческого клуба из-за нарушений, допущенных по ходу матча.

ПАОК обвиняют в том, что во время игры неустановленные фанаты использовали лазерную указку, когда полузащитник московской команды Куинси Промес пытался пробить пенальти. Другое обвинение связано с тем, что на стадионе заблокировали лестничные проходы. Дело рассмотрят 23 августа.

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между клубами ПАОК и «Спартак» прошел 8 августа в Салониках и завершился со счетом 2:3 в пользу греческой команды. Российские журналисты рассказали, что перед игрой болельщики ПАОК несколько раз ударили их, а также отняли личные вещи и деньги. Представители греческого клуба заявили, что журналисты провоцировали фанатов ПАОК.
В ходе матча игрок «Спартака» Квинси Промес не смог забить пенальти в ворота ПАОК. Он рассказал, что перед ударом «видел много зеленого лазера перед глазами» и не мог сконцентрироваться.

Нападение на журналистов в Греции

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Почему инициаторы референдума по пенсионной реформе могут сорвать его проведение. Объясняет Элла Памфилова

Сборник

Наши партнерские материалы