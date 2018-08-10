УЕФА отказался расследовать нападение на журналистов перед матчем ПАОК — «Спартак»
УЕФА отказался расследовать сообщения о том, что болельщики греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов перед матчем Лиги чемпионов со «Спартаком».
Дело отказались возбуждать, поскольку в официальных отчетах отсутствуют достаточные основания или доказательства, позволяющие начать расследование.
При этом УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении греческого клуба из-за нарушений, допущенных по ходу матча.
ПАОК обвиняют в том, что во время игры неустановленные фанаты использовали лазерную указку, когда полузащитник московской команды Куинси Промес пытался пробить пенальти. Другое обвинение связано с тем, что на стадионе заблокировали лестничные проходы. Дело рассмотрят 23 августа.
Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между клубами ПАОК и «Спартак» прошел 8 августа в Салониках и завершился со счетом 2:3 в пользу греческой команды. Российские журналисты рассказали, что перед игрой болельщики ПАОК несколько раз ударили их, а также отняли личные вещи и деньги. Представители греческого клуба заявили, что журналисты провоцировали фанатов ПАОК.
В ходе матча игрок «Спартака» Квинси Промес не смог забить пенальти в ворота ПАОК. Он рассказал, что перед ударом «видел много зеленого лазера перед глазами» и не мог сконцентрироваться.