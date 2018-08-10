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«На эту войну нужно будет реагировать». Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны

РИА Новости
05:31, 10 августа 2018
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил усиление санкций США с объявлением экономической войны.

Говоря об уже действующих и недавно объявленных американских санкциях, Медведев назвал их «ограничением экономической мощи» России.

«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и иными методами», — заявил Медведев.

РИА Новости
С 22 августа США введут против России новые санкции из-за отравления Скрипалей. Первый этап санкций предполагает запрет поставок продукции, котороя может быть использована в военных целях.
Если Россия не предоставит гарантий неприменения химического оружия в будущем, через 90 дней вступит в силу второй раунд санкций, в рамках которого «Аэрофлоту» могут запретить летать в США.
Помимо санкций из-за дела Скрипалей, американские сенаторы подготовили свой законопроект о санкциях против России. Среди предложенных ими мер — запрет на операции в США для семи российских банков и заморозка их активов.

Новые санкции США против России

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