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Московские власти распорядились изъять участок, где снимают «Дом-2»

Мэрия Москвы
07:35, 10 августа 2018
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Департамент городского имущества Москвы выдал распоряжение об изъятии участка, где проходят съемки реалити-шоу «Дом-2». Документ опубликован на сайте московской мэрии.

Съемки «Дома-2» проходят возле коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве. Через территорию съемочной площадки планируют проложить дорогу от Саларьево до деревни Марьино. Московские чиновники пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку в течение двух месяцев.

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