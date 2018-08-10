Московские власти распорядились изъять участок, где снимают «Дом-2»
Департамент городского имущества Москвы выдал распоряжение об изъятии участка, где проходят съемки реалити-шоу «Дом-2». Документ опубликован на сайте московской мэрии.
Съемки «Дома-2» проходят возле коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве. Через территорию съемочной площадки планируют проложить дорогу от Саларьево до деревни Марьино. Московские чиновники пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку в течение двух месяцев.