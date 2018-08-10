Фигуранты дела о пытках Евгения Макарова заявили, что получили личный приказ от начальника ИК

Приказ о применении физической силы к заключенному Евгению Макарову отдал лично начальник колонии. Об этом заявили во время допросов фигуранты дела о пытках Макарова, сообщает «Дождь» со ссылкой на материалы расследования.

Один из арестованных по делу — сотрудник ИК-1 Максим Яблоков — также сообщил, что Дмитрий Николаев, занимавший в тот момент пост начальника колонии, также поручил записывать происходящее на видео, чтобы «проверить исполнение его указаний».