Фигуранты дела о пытках Евгения Макарова заявили, что получили личный приказ от начальника ИК
Приказ о применении физической силы к заключенному Евгению Макарову отдал лично начальник колонии. Об этом заявили во время допросов фигуранты дела о пытках Макарова, сообщает «Дождь» со ссылкой на материалы расследования.
Один из арестованных по делу — сотрудник ИК-1 Максим Яблоков — также сообщил, что Дмитрий Николаев, занимавший в тот момент пост начальника колонии, также поручил записывать происходящее на видео, чтобы «проверить исполнение его указаний».
20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись, где сотрудники колонии ИК-1 в Ярославской области пытают заключенного Евгения Макарова. Запись была сделана год назад, ее проверяло местное управление СК, однако не нашло поводов для возбуждения дела.
После статьи в «Новой» дело о пытках в ИК-1 все же было возбуждено, были арестованы 12 сотрудников колонии, участвовавших в избиении осужденного. Бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев по делу не проходит.
Стало известно и о расследовании дел о пытках в исправительных учреждениях в других регионах России.