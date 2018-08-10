Черногория объявила в розыск бывшего агента ЦРУ. Его считают причастным к попытке госпереворота
Черногория выпустила международный ордер на арест бывшего агента ЦРУ Джозефа Ассада в рамках расследования дела о попытке государственного переворота в 2016 году, в организации которого обвиняли граждан России.
Показания против экс-агента ЦРУ дали другие подозреваемые. Черногорские следователи выясняют, нанимали ли Ассада, чтобы помочь 14 заговорщикам покинуть страну. Сообщается, что ранее Ассад отказался давать показания и опроверг свое участие в попытке государственного переворота.
Местонахождение Джозефа Ассада пока неизвестно. По некоторым сведениям, которые приводит Associated Press, сейчас он возглавляет разведывательную структуру в Абу-Даби.
Государственное телевидение Черногории сообщило, что прокуроры добиваются экстрадиции Джозефа Ассада, гражданина США, родившегося и выросшего в Египте, по обвинению в участии в преступном сговоре, возглавляемом двумя военными шпионами из России. (англ. яз.)