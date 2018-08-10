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Черногория объявила в розыск бывшего агента ЦРУ. Его считают причастным к попытке госпереворота

Associated Press
05:53, 10 августа 2018
Надежный источник

Черногория выпустила международный ордер на арест бывшего агента ЦРУ Джозефа Ассада в рамках расследования дела о попытке государственного переворота в 2016 году, в организации которого обвиняли граждан России.

Показания против экс-агента ЦРУ дали другие подозреваемые. Черногорские следователи выясняют, нанимали ли Ассада, чтобы помочь 14 заговорщикам покинуть страну. Сообщается, что ранее Ассад отказался давать показания и опроверг свое участие в попытке государственного переворота.

Местонахождение Джозефа Ассада пока неизвестно. По некоторым сведениям, которые приводит Associated Press, сейчас он возглавляет разведывательную структуру в Абу-Даби.

Государственное телевидение Черногории сообщило, что прокуроры добиваются экстрадиции Джозефа Ассада, гражданина США, родившегося и выросшего в Египте, по обвинению в участии в преступном сговоре, возглавляемом двумя военными шпионами из России. (англ. яз.)

Associated Press
Уголовное дело о подготовке госпереворота в Черногории возбудили осенью 2016 года. По версии следствия, сербские и черногорские националисты хотели захватить здание парламента в день выборов, совершить покушение на премьер-министра страны Мило Джукановича, сменить власть и в итоге помешать Черногории вступить в НАТО.
Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич утверждал в феврале 2017 года, что российские спецслужбы причастны к заговору. В розыск среди прочих объявили граждан России Эдуарда Широкова и Владимира Попова, которые, по версии следствия, организовали переворот. Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к перевороту.
В июне 2017 года Черногория вступила в НАТО, несмотря на сопротивление российских властей. В день принятия Черногории в военный альянс МИД РФ заявил, что в стране продолжается «антироссийская истерия».

Попытка государственного переворота в Черногории

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