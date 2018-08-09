Что нужно знать про хедлайнера Alfa Future PeopleПартнерский материал

В Петербурге учителя посадили на пять лет за подготовку теракта в Казанском соборе

ТАСС
11:53, 9 августа 2018
Надежный источник

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил учителя английского языка Евгения Ефимова к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей за подготовку теракта в Казанском соборе, пишет ТАСС. 18-летний обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима, уточняет «Росбалт».

Прокурор во время прений сторон попросил приговорить Ефимова к пяти годам лишения свободы за подготовку теракта и изготовление взрывчатых веществ. Как отмечает «Фонтанка», это минимальное наказание, предусмотренное за преступление.

Во время последнего судебного заседания Ефимов извинился перед «прокурором, государством и жителями Петербурга». «В СИЗО я осознал, что мои намерения были неверными, и отказался от этих мыслей. В дальнейшем я хочу сдать экзамены, поступить в университет», — сказал он.

В обвинительном заключении сказано, что Ефимов собирался взорвать Казанский собор 17 декабря 2017 года. Вместе с ним задержали еще четырех человек: двух из них обвинили в несообщении о теракте и хранении оружия и приговорили к 2 и 2,5 годам лишения свободы, еще двум собираются вынести приговоры по делу о подготовке теракта.

О несостоявшемся теракте в Казанском соборе

новости

Как санкции и нефть влияют на курс рубля? В одной картинке

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы