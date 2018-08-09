В Петербурге учителя посадили на пять лет за подготовку теракта в Казанском соборе

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил учителя английского языка Евгения Ефимова к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей за подготовку теракта в Казанском соборе, пишет ТАСС. 18-летний обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима, уточняет «Росбалт».

Прокурор во время прений сторон попросил приговорить Ефимова к пяти годам лишения свободы за подготовку теракта и изготовление взрывчатых веществ. Как отмечает «Фонтанка», это минимальное наказание, предусмотренное за преступление.

Во время последнего судебного заседания Ефимов извинился перед «прокурором, государством и жителями Петербурга». «В СИЗО я осознал, что мои намерения были неверными, и отказался от этих мыслей. В дальнейшем я хочу сдать экзамены, поступить в университет», — сказал он.