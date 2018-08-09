В московском офисе «Открытой России» прошел обыск по делу ЮКОСа
Обновлено. Обыск закончился, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Открытой России» Олега Елисеева. Он не уточнил, какие документы были изъяты в ходе обыска.
В Москве сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в офис «Открытой России» на улице 1905 года. Об этом сообщает «МБХ Медиа».
Сотрудники «Открытой России» сначала не пускали следователей в офис, ожидая приезда адвоката. Позже сотрудники СК все же попали внутрь; вместе с ними пришли бойцы СОБР, пишет «МБХ Медиа». Сообщается, что адвоката в здание не пускают.
СК подтвердил «Интерфаксу», что в офисе «Открытой России» проходит обыск, сообщив, что он связан с делом ЮКОСа; других подробностей в ведомстве не уточнили.
В 2017 и 2015 году обыски по делу ЮКОСа проводились дома у сотрудников «Открытой России» и их родственников.