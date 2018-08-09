В Белоруссии из изолятора отпустили журналистку TUT.BY, задержанную по делу о «воровстве новостей»

Об этом в фейсбуке написал основатель TUT.BY Юрий Зиссер. Журналистки провели в изоляторе временного содержания двое суток.

Белорусский Следственный комитет отпустил на свободу редакторов интернет-издания TUT.BY Галину Уласик и Анну Калтыгину, задержанных по .

Галина Уласик и Анна Калтыгина были задержаны 7 августа. В тот же день задержали журналистку TUT.BY Анну Ермаченок, а также главного редактора Марину Золотову. Они остаются в ИВС.

Всего за последние дни по делу БЕЛТА в СК были доставлены 16 белорусских журналистов из разных изданий, восемь из них отпустили после допросов, остальных задержали.