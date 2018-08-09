В Астрахани СК возбудил дело из-за связывания детей пеленками в детском саду

Управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после того, как в соцсетях опубликовали видеозаписи с детьми, которых связывали пеленками в частном детском саду.

В преступлении подозревают жительницу Астрахани и ее супруга, которые в декабре 2016 года открыли детский сад. В течение полутора лет они заключали с родителями детей договоры, при этом, как отметили в СК, в детсаду отсутствовали квалифицированные няни, воспитатели и повара. Ежемесячно пара брала с родителей плату в 3,5 тысячи рублей.

Следователи считают, что подозреваемые не могли выполнить условия договоров, заключенных с родителями, «поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль и уход».