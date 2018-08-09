Суд снял с выборов жену арестованного главы Серпуховского района

Серпуховской городской суд постановил отменить регистрацию Юлии Шестун кандидатом на выборах нового руководителя Серпуховского района Московской области. Супруга арестованного главы района Александра Шестуна заявила, что обжалует вынесенное решение.

Суд рассмотрел иск, который к Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Серпуховского района подал другой кандидат Николай Тебин. В исковом заявлении он потребовал признать незаконным решение ТИК о регистрации Шестун, поскольку к подписным листам в ее поддержку возникли замечания.

По иску Тебина подписные листы перепроверили, после чего суд нашел ряд неточностей, рассказала Шестун газете «Коммерсант». Повторную проверку подписей провели после запроса главы Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной. Шестун отметила, что ответ от миграционной службы пришел «без подписей, без печатей, просто списком», однако суд приобщил этот документ как доказательство.