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Суд снял с выборов жену арестованного главы Серпуховского района

ТАСС
14:14, 9 августа 2018
Надежный источник

Серпуховской городской суд постановил отменить регистрацию Юлии Шестун кандидатом на выборах нового руководителя Серпуховского района Московской области. Супруга арестованного главы района Александра Шестуна заявила, что обжалует вынесенное решение.

Суд рассмотрел иск, который к Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Серпуховского района подал другой кандидат Николай Тебин. В исковом заявлении он потребовал признать незаконным решение ТИК о регистрации Шестун, поскольку к подписным листам в ее поддержку возникли замечания.

По иску Тебина подписные листы перепроверили, после чего суд нашел ряд неточностей, рассказала Шестун газете «Коммерсант». Повторную проверку подписей провели после запроса главы Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной. Шестун отметила, что ответ от миграционной службы пришел «без подписей, без печатей, просто списком», однако суд приобщил этот документ как доказательство.

В конце июля Юлия Шестун зарегистрировалась кандидатом после того, как ее муж Александр Шестун не смог выдвинуться на выборы главы Серпуховского района (по его словам, из-за препятствий со стороны ФСИН).
Александр Шестун находится под стражей с 14 июня — следствие утверждает, что он незаконно передал участки земли стоимостью 62 миллиона рублей под строительство торговых центров. Перед арестом он говорил о давлении со стороны администрации Московской области и ФСБ и публиковал аудиозаписи, подтверждающие его слова.
Серпуховской район — единственный в Подмосковье, где сохранились выборы главы администрации.

Дело главы Серпуховского района

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