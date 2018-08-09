«Решальщик» Дионисий Золотов, сидевший в VIP-камере в «Матросской тишине», получил семь с половиной лет колонии

Мещанский суд Москвы приговорил юриста Дионисия Золотова (первое имя — Денис Тумаркин) к семи с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 14 миллионов рублей.

Его признали виновным в мошенничестве на 80 миллионов рублей — деньги он получил от своего сокамерника, бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. За эту сумму Золотов обещал помочь ему выйти из СИЗО и изменить обвинение на менее тяжкую статью. Евдокимова обвиняли в том, что он обманным путем завладел правами на имущество корпорации «МиГ».

Золотов признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. «Я встал на путь исправления, прошу учесть мое нахождение — четыре года в СИЗО, где нет воздуха и света, я хочу вернуться домой, к жене и детям», — сказал он в последнем слове.

Дионисий Золотов находился в VIP-камере СИЗО «Матросская тишина» — с хорошим ремонтом и бытовой техникой. Адвокат «решальщика» говорил, что целый этаж в изоляторе отремонтировали на деньги Золотова.