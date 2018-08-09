Кредитор медиахолдинга «Эксперт» взыскал с него миллион журналов за 2013 год

Кредитор группы «Эксперт» Транскапиталбанк выиграл два суда у медиахолдинга — на 20 и 15 миллионов рублей соотвественно. Об этом сообщает «Коммерсант».

Задолженность будут погашать не деньгами — в первом случае суд постановил взыскать в пользу Транскапиталбанка 1,42% акций группы, а во втором — более 1 миллиона экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» за 2013 год (они находились в залоге у кредитной организации). В материалах дела говорится, что их начальная стоимость при реализации на торгах составит 324 тысячи рублей.

«Коммерсант» со ссылкой на данные Kartoteka.ru пишет, что Транскапиталбанк готов инициировать банкротство медиахолдинга «Эксперт». В самой группе ситуацию пока не комментируют.

Холдинг остается должен еще 162 миллиона рублей по кредитам, взятым в Судостроительном банке (он был признан банкротом в 2015 году). Разбирательство, связанное с возвратом этих денег, возобновилось в июне — долг с «Эксперта» требует компания «Винтекс», которой переуступили право требовать эти деньги.