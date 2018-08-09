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«Коммерсант»: США отказались от предложения России вместе бороться с кибератаками

Коммерсант
06:25, 9 августа 2018
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Россия предложила США совместно бороться с кибератаками на критическую инфраструктуру, но американская сторона отказалась. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника.

По данным издания, это предложение было включено в подготовленный российской стороной проект совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогами саммита в Хельсинки.

Москва также предложила Вашингтону внести в совместное заявление пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы»; эту инициативу также не приняли, пишет «Коммерсант».

Собеседник «Ъ» в госструктурах США пояснил: в Вашингтоне сочли, что на данном этапе подписание каких-либо бумаг будет «контрпродуктивным».

Коммерсант
США обвиняют хакеров, связанных с российским правительством, в попытках вмешательства в американские выборы и атаках на американские электросети. Российские власти отрицают какую-либо связь с хакерами.

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