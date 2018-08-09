«Коммерсант»: США отказались от предложения России вместе бороться с кибератаками
Россия предложила США совместно бороться с кибератаками на критическую инфраструктуру, но американская сторона отказалась. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника.
По данным издания, это предложение было включено в подготовленный российской стороной проект совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогами саммита в Хельсинки.
Москва также предложила Вашингтону внести в совместное заявление пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы»; эту инициативу также не приняли, пишет «Коммерсант».
Собеседник «Ъ» в госструктурах США пояснил: в Вашингтоне сочли, что на данном этапе подписание каких-либо бумаг будет «контрпродуктивным».