Главный редактор ЦУР вызван на допрос по делу о гибели журналистов в Центральной Африке
Главного редактора «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрея Коняхина вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Допрос назначен на 10 августа.
Ранее в СК уже дважды допрашивали заместителя главного редактора ЦУР Анастасию Горшкову. Сообщалось, что она проходит по делу о гибели журналистов как свидетель.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, сотрудничавшие с «Центром управления расследованиями», погибли в Центральной Африке вечером 30 июля.
Как удалось выяснить «Медузе», с фиксером — человеком, который должен был помочь с контактами и решением других вопросов в ЦАР, — журналистов познакомил корреспондент издания ФАН, которого связывают с Евгением Пригожиным. Считается, что Пригожин стоит за ЧВК «Вагнер».