Главный редактор ЦУР вызван на допрос по делу о гибели журналистов в Центральной Африке

Главного редактора «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрея Коняхина вызвали на допрос в Следственный комитет по делу о гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Допрос назначен на 10 августа.

Ранее в СК уже дважды допрашивали заместителя главного редактора ЦУР Анастасию Горшкову. Сообщалось, что она проходит по делу о гибели журналистов как свидетель.