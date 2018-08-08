Журналисты Forbes пожаловались в прокуратуру из-за задержки зарплат
Редакция российского журнала Forbes пожаловалась в прокуратуру на невыплату зарплаты за июль, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух сотрудников издания.
Жалоба направлена против компании-издателя журнала «Ас рус медиа» (одно из юрлиц холдинга Александра Федотова ACMG). Редакция считает задержку зарплаты давлением на журналистов.
Редакция просит в заявлении провести проверку «Ас рус медиа» и прекратить нарушение прав журналистов, говорят источники «Ведомостей». Зарплату в Forbes обычно выплачивают 15 и 30 числа каждого месяца, сообщили собеседники «Ведомостей».
Ранее сообщалось, что из-за задержек зарплаты журналисты Forbes отказываются сдавать тексты в сентябрьский номер.
В июле редакция Forbes обратилась в прокуратуру из-за исчезновения из августовского номера статьи об арестованных миллиардерах братьях Магомедовых. После этого Александр Федотов сменил исполняющего обязанности главреда; редакции на время ограничили доступ к сайту издания. Журналисты пожаловались на собственника в американский Forbes Media.