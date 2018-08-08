Журналисты Forbes пожаловались в прокуратуру из-за задержки зарплат

Редакция российского журнала Forbes пожаловалась в прокуратуру на невыплату зарплаты за июль, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух сотрудников издания.

Жалоба направлена против компании-издателя журнала «Ас рус медиа» (одно из юрлиц холдинга Александра Федотова ACMG). Редакция считает задержку зарплаты давлением на журналистов.