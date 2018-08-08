В Мордовии пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползком спускаться с третьего этажа больницы. СК начал проверку

Управление Следственного комитета по Мордовии начало проверку после того, как СМИ сообщили о пожилой женщине, которой пришлось ползти по лестнице со сломанной ногой в районной больнице города Ковылкино.

Первое сообщение о случившемся появилось в группе «Подслушано в Ковылкино» во «ВКонтакте». Автор публикации Ксения Кремлева рассказала, что ее матери пришлось ползком спускаться из кабинета травматолога, расположенного на третьем этаже, поскольку в больнице не работал лифт.

Пенсионерка рассказала, что поднялась с переломом до кабинета травматолога, но, когда ей наложили гипс, не смогла спуститься вниз на костылях из-за остеохондроза, сообщил телеграм-канал Mash.

В региональном Минздраве сообщили РИА Новости, что пенсионерку 1950 года рождения сопровождали две женщины, но никто из них не просил о помощи. Когда медсестра предложила им помочь, они отказались. «При этом одна продолжала вести съемку, другая держала костыли», — заявили в ведомстве.

Заведующая поликлиникой Елена Чукарова сказала ТАСС, что лифт в больнице не работает с 10 утра 7 августа. Она отметила, что в таких ситуациях травматолог по просьбе пациентов может спуститься вниз, на первый этаж, но пенсионерка об этом не просила.