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В Минске задержали корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского

Deutsche Welle
16:07, 8 августа 2018
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В Минске задержан корреспондент Deutsche Welle в Белоруссии Павлюк Быковский. Об этом сообщила его жена Ольга Быковская, активистка оппозиционного движения «За свободу».

В квартире Быковских был проведен обыск, в ходе которого силовики изъяли «всю технику, которую нашли». Ольга Быковская, сообщив в фейсбуке о задержании мужа, отметила, что пишет «с плеера».

О задержании Быковского также сообщил белорусский Следственный комитет; Кроме того, ведомство подтвердило задержание журналиста еженедельника «Белорусы и рынок» Алексея Жукова. О том, что его вместе с женой увезли следователи, ранее сообщило «Радио Свобода».

«Это дело против независимых журналистов», против «независимой журналистики в Беларуси», убеждена Ольга Быковская. По ее словам, ее супруг не пользовался материалами платной подписки. 

Deutsche Welle
СК Белоруссии обвиняет журналистов разных изданий в незаконном доступе к ленте агентства БЕЛТА.
7 августа были задержаны девять журналистов изданий TUT.BY и БелаПАН, четверо из них были освобождены после допросов. 8 августа были задержаны как минимум еще шестеро журналистов из других СМИ, включая Павлюка Быковского и Алексея Жукова. В ряде редакций прошли обыски.
Представители независимых белорусских СМИ и правозащитных организации заявили о политической подоплеке дела. Власти Белоруссии это отрицают.

Дело против белорусских журналистов

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