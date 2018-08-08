В Минске задержали корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского

В Минске задержан корреспондент Deutsche Welle в Белоруссии Павлюк Быковский. Об этом сообщила его жена Ольга Быковская, активистка оппозиционного движения «За свободу».

В квартире Быковских был проведен обыск, в ходе которого силовики изъяли «всю технику, которую нашли». Ольга Быковская, сообщив в фейсбуке о задержании мужа, отметила, что пишет «с плеера».

О задержании Быковского также сообщил белорусский Следственный комитет; Кроме того, ведомство подтвердило задержание журналиста еженедельника «Белорусы и рынок» Алексея Жукова. О том, что его вместе с женой увезли следователи, ранее сообщило «Радио Свобода».