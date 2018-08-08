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Суд взыскал 248 миллионов рублей с отбывшего срок за хищение бывшего главы Российского авторского общества

ТАСС
08:31, 8 августа 2018
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Пресненский суд Москвы взыскал 247,5 миллиона рублей по иску Российского авторского общества против его бывшего главы Сергея Федотова. 

Первоначальная сумма иска составляла 294 миллиона рублей.

Сергей Федотов в июне 2017 года был осужден за мошенничество в особо крупном размере — как установил суд, он незаконно переводил активы РАО в пользу созданной им организации. Федотов признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке. В декабре 2017 года он вышел на свободу.

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