Суд взыскал 248 миллионов рублей с отбывшего срок за хищение бывшего главы Российского авторского общества
Пресненский суд Москвы взыскал 247,5 миллиона рублей по иску Российского авторского общества против его бывшего главы Сергея Федотова.
Первоначальная сумма иска составляла 294 миллиона рублей.
Сергей Федотов в июне 2017 года был осужден за мошенничество в особо крупном размере — как установил суд, он незаконно переводил активы РАО в пользу созданной им организации. Федотов признал свою вину, его дело рассматривалось в особом порядке. В декабре 2017 года он вышел на свободу.