Politico: Путин передал Трампу в Хельсинки записку с программой сокращения вооружений

Во время саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин сделал президенту США Дональду Трампу несколько предложений по сокращению вооружений двух стран, среди которых ядерное разоружение и запрет на размещение оружия в космосе. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на документ на русском языке, полученный от источника, связанного с переговорами.

На встрече Путин передал Трампу документ под названием «Диалог по вопросам контроля над вооружениями». В нем, в частности, предлагается продлить на пять лет , действие которого истекает в 2021 году.

По выражению Politico, «более спорно» в записке описано предложение Москвы «повторно подтвердить» . Кроме того, в документе предлагается принять меры, позволяющие избежать инцидентов при осуществлении военной деятельности в Европе.

В Белом доме отказались отвечать на большинство вопросов Politico о том, что главы государств обсуждали на саммите, и заявили, что Трамп не получал каких-либо документов от президента России. При этом Путин после переговоров говорил, что передал «нашим американским коллегам записку с рядом конкретных предложений».