Что нужно знать про хедлайнера Alfa Future PeopleПартнерский материал

«Интерфакс» избежал суда с судоверфью «Звезда». Ее акционер — «Роснефть»

Роснефть
16:00, 8 августа 2018
Надежный источник

«Роснефть» и «Интерфакс» договорились во внесудебном порядке урегулировать спор, связанный с публикацией о хищениях на судоверфи «Звезда». Нефтяная компания является ее акционером. Иск о защите деловой репутации, поданный «Звездой» в Арбитражный суд Москвы, будет отозван, говорится в официальном сообщении на сайте «Роснефти».

Поводом для иска стала заметка «Интерфакса» о хищении более 7,5 миллиарда рублей при строительстве судоверфи. «Роснефть» заявляла, что факты хищений были выявлены при других владельцах, больше четырех лет назад, а публикация «создает ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях».

В заметке агентства с самого начала было указано, что расследование продолжается больше четырех лет, а ключевой фигурант дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Игорь Борбот. Тем не менее, «Интерфакс» вскоре опубликовал новую заметку с комментарием «Роснефти» — в ней уточнялось, что хищения на верфи «Звезда» были до прихода новых акционеров.

В сообщении «Роснефти» говорится, что корреспондент «Интерфакса» при подготовке материала не запросил комментарии нефтяной компании и «Звезды».

«Агентство „Интерфакс“ самостоятельно предприняло действия, направленные на исправление допущенных нарушений, и принесло извинения руководству ДВЗ „Звезда“ и НК „Роснефть“ за некорректную подачу материала. Меры, предпринятые „Интерфаксом“, были признаны исчерпывающими, и извинения приняты», — говорится в сообщении «Роснефти».

Роснефть
Компания «Роснефть» и ее глава Игорь Сечин неоднократно судились с разными изданиями — в частности, с «Новой газетой» и «Ведомостями». В первом случае суд обязал журналистов удалить материал о яхте «Принцесса Ольга», во втором — о строительстве дома в Барвихе.

Как Игорь Сечин судился с российскими СМИ

новости

Арестованный глава Серпуховского района попытался поцеловать своих детей. Судебные приставы ему помешали

39 секунд

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы