«Роснефть» и «Интерфакс» договорились во внесудебном порядке урегулировать спор, связанный с публикацией о хищениях на судоверфи «Звезда». Нефтяная компания является ее акционером. Иск о защите деловой репутации, поданный «Звездой» в Арбитражный суд Москвы, будет отозван, говорится в официальном сообщении на сайте «Роснефти».

Поводом для иска стала заметка «Интерфакса» о хищении более 7,5 миллиарда рублей при строительстве судоверфи. «Роснефть» заявляла, что факты хищений были выявлены при других владельцах, больше четырех лет назад, а публикация «создает ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях».

В заметке агентства с самого начала было указано, что расследование продолжается больше четырех лет, а ключевой фигурант дела — бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Игорь Борбот. Тем не менее, «Интерфакс» вскоре опубликовал новую заметку с комментарием «Роснефти» — в ней уточнялось, что хищения на верфи «Звезда» были до прихода новых акционеров.

В сообщении «Роснефти» говорится, что корреспондент «Интерфакса» при подготовке материала не запросил комментарии нефтяной компании и «Звезды».