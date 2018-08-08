Американский сенатор передал в Кремль письмо Трампа Путину
Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в Кремль письмо президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.
Как написал Пол в твиттере, в письме «подчеркивается важность продолжения сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, а также углубления диалога законодателей и возобновления культурного обмена».
I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges.— Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил «Интерфаксу», что письмо Пола «было получено по дипломатическим каналам», но в Кремле с его содержанием пока не ознакомились.