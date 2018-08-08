Американский сенатор передал в Кремль письмо Трампа Путину

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в Кремль письмо президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.

Как написал Пол в твиттере, в письме «подчеркивается важность продолжения сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, а также углубления диалога законодателей и возобновления культурного обмена».

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) August 8, 2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил «Интерфаксу», что письмо Пола «было получено по дипломатическим каналам», но в Кремле с его содержанием пока не ознакомились.