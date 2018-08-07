Защита попросила отпустить сестер Хачатурян, убивших своего отца, из СИЗО под домашний арест
Адвокаты, защищающие сестер Хачатурян, убивших отца, обжаловали их арест, сообщил ТАСС защитник одной из девушек Алексей Липцер.
Защита, рассказал адвокат, просит отпустить сестер Хачатурян под домашний арест.
В апелляционной жалобе адвокаты просят, в числе прочего, учесть хорошую успеваемость одной из сестер, а также положительную характеристику от соседей и содействие проведению предварительного следствия.
Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
«Жалобы мы все подали свои. Надеемся, что их рассмотрят в течение двух-трех недель», — сказал защитник.
Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны 27 июля после убийства их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Сестры, старшей из которых 19 дет, а младшей 17 лет, дали признательные показания, рассказав о систематическом насилии с его стороны. 2 августа суд санкционировал их арест.