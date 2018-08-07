Суд арестовал счета и имущество главы Серпуховского района

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на половину дома, автомобиль и счета, принадлежащие главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Александр Шестун в апреле жаловался на давление со стороны администрации Московской области ФСБ . Он утверждал, что его вынуждают подать в отставку с поста главы района под угрозой уголовных дел.

14 июня Шестун был арестован. Его обвинили в незаконной передаче под строительство торговых центров участков земли стоимостью 62 миллиона рублей.

Находясь в СИЗО, Шестун пробовал баллотироваться на пост главы Серпуховского района на очередной срок, однако не смог выполнить все необходимые для регистрации процедуры (по его словам, из-за препятствий со стороны сотрудников ФСИН). 30 июля Шестун объявил в СИЗО голодовку.