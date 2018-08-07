«Роснефть» обошла Сбербанк и стала самой дорогой компанией в России
Самой дорогой компанией в России по рыночной капитализации стала «Роснефть». По итогам торгов 7 августа она оценивается трейдерами в 4,534 триллиона рублей, а Сбербанк — в 4,532 триллиона.
За сессию 7 августа «Роснефть» подорожала на 2,04%. Как пишут «Ведомости», это связано с хорошей отчетностью компании за второй квартал. Выручка «Роснефти» составила 2,1 триллиона рублей — на 20% больше, чем кварталом ранее.
«Роснефть» стала самой дорогой компанией в стране во второй раз в своей истории. С 2016 года первенство принадлежало Сбербанку, до этого — «Газпрому», а в начале 2000-х — ЮКОСу.
4,5 триллиона рублей — это 71 миллиард долларов по текущему курсу. Для сравнения, капитализация Apple, самой дорогой компании мира, составляет около триллиона долларов.