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Пожизненно осужденным за взрывы домов в Москве и Волгодонске вынесли приговор за нападение на военных в Чечне

Следственный комитет России
16:41, 7 августа 2018
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Верховный суд Чечни вынес приговор за нападение на военных в Чечне в 1999 году Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву, пожизненно осужденным за организацию взрывов домов в Москве и Волгодонске. Об этом сообщает Следственный комитет.

В сообщении СК сказано, что с учетом уже вынесенных приговоров Крымшамхалова и Деккушева приговорили к пожизненному заключению. При этом «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ сообщает, что Крымшамхалов получил по новому обвинению 20 лет колонии особого режима (Деккушев в заметке агентства не упоминается). 

Нападение, за которое осудили террористов, произошло 4 октября 1999 года в Шелковском районе Чечни. В результате погибли 15 военнослужащих и 28 получили ранения. Нападение устроили боевики, находившиеся под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, заявили в СК.

[Крымшамхалов и Деккушев] признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях, посягательство на жизнь военнослужащих).

Следственный комитет России
Жители Карачаево-Черкесии Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушевы быил приговорены к пожизненному заключению в 2004 году. Их признали причастными к совершению взрывов домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года, в результате которых погибли 243 человека и сотни получили ранения.
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