Пожизненно осужденным за взрывы домов в Москве и Волгодонске вынесли приговор за нападение на военных в Чечне

Верховный суд Чечни вынес приговор за нападение на военных в Чечне в 1999 году Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву, пожизненно осужденным за организацию взрывов домов в Москве и Волгодонске. Об этом сообщает Следственный комитет.

В сообщении СК сказано, что с учетом уже вынесенных приговоров Крымшамхалова и Деккушева приговорили к пожизненному заключению. При этом «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ сообщает, что Крымшамхалов получил по новому обвинению 20 лет колонии особого режима (Деккушев в заметке агентства не упоминается).

Нападение, за которое осудили террористов, произошло 4 октября 1999 года в Шелковском районе Чечни. В результате погибли 15 военнослужащих и 28 получили ранения. Нападение устроили боевики, находившиеся под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, заявили в СК.