Минюст США назвал имена задержанных россиян
Представитель Минюста США Николь Навас Оксман сообщила РИА Новости имена пятерых задержанных по делу о мошенничестве, среди которых как минимум четверо россиян.
Задержанных зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.
Представитель американского Минюста не уточнила их гражданство.
По ее словам, Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина — первого августа, а Дедусева — на следующий день.
Консульство России в Нью-Йорке 6 августа сообщило о задержании четверых россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
В конце июля фамилии Лисицкого, Ливадного, Тупикина и Дедусева были названы среди обвиняемых по делу о мошенничестве при продаже автомобилей. Выдавая себя за автодилеров, фигуранты дела убеждали клиентов перевести деньги за машину на счет подставной компании, после чего обналичивали их и переводили в страны Восточной Европы. Ущерб от их действий оценивается в 4,5 миллиона долларов. Всего в деле 25 обвиняемых, среди которых семеро россиян, сообщил Минюст США.