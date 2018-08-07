На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Минюст США назвал имена задержанных россиян

РИА Новости
05:38, 7 августа 2018
Надежный источник

Представитель Минюста США Николь Навас Оксман сообщила РИА Новости имена пятерых задержанных по делу о мошенничестве, среди которых как минимум четверо россиян.

Задержанных зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.

Представитель американского Минюста не уточнила их гражданство.

По ее словам, Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина — первого августа, а Дедусева — на следующий день.

РИА Новости
Консульство России в Нью-Йорке 6 августа сообщило о задержании четверых россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
В конце июля фамилии Лисицкого, Ливадного, Тупикина и Дедусева были названы среди обвиняемых по делу о мошенничестве при продаже автомобилей. Выдавая себя за автодилеров, фигуранты дела убеждали клиентов перевести деньги за машину на счет подставной компании, после чего обналичивали их и переводили в страны Восточной Европы. Ущерб от их действий оценивается в 4,5 миллиона долларов. Всего в деле 25 обвиняемых, среди которых семеро россиян, сообщил Минюст США.
новости

В Буэнос-Айресе прошла акция за легализацию абортов. Ее участницы были в костюмах из «Рассказа служанки»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Первые минуты после покушения на президента Венесуэлы: видеосвидетельства

51 секунда
Сборник

Наши партнерские материалы