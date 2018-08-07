Ливневую канаву в Сочи, где погиб семилетний мальчик, переделал хозяин гостиницы
Ливневая канава в поселке Лазаревское в Сочи, в которую 3 августа упал семилетний мальчик, была перестроена владельцем гостиницы, расположенной неподалеку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
«Отверстие в желобе, куда провалился ребенок, обычно накрывалось специальным щитом, который можно было убирать и вытаскивать застрявший мусор. В момент трагедии щита на месте не оказалось», — рассказали в ведомстве. Как уточняет ТАСС, в день гибели ребенка щит находился в стороне от ливневой канавы.
В настоящее время ведется проверка соблюдения требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества, добавила пресс-служба ведомства.