Ливневую канаву в Сочи, где погиб семилетний мальчик, переделал хозяин гостиницы

«Отверстие в желобе, куда провалился ребенок, обычно накрывалось специальным щитом, который можно было убирать и вытаскивать застрявший мусор. В момент трагедии щита на месте не оказалось», — рассказали в ведомстве. Как уточняет ТАСС, в день гибели ребенка щит находился в стороне от ливневой канавы.

Ливневая канава в поселке Лазаревское в Сочи, в которую 3 августа упал семилетний мальчик, была перестроена владельцем гостиницы, расположенной неподалеку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время ведется проверка соблюдения требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества, добавила пресс-служба ведомства.

3 августа в Сочи погиб ребенок, упавший в ливневую канаву на улице Октябрьской. Потоком воды мальчика унесло в море, его тело нашли в районе русла реки Свирка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

После смерти мальчика пользователи интернета возмутились, что канаву не закрыли решеткой. В ответ городские власти заявили, что особенности конструкции ливневых канав не позволяют закрывать их решетками.