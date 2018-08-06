СК завел дело в связи с гибелью ребенка в ливневой канаве в Сочи
Следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью ребенка, попавшего в ливневую канаву в Сочи.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время следователем допрашиваются свидетели происшествия, ведется работа по изучению документации и установлению лиц, ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений.
3 августа в поселке Лазаревском семилетний мальчик на улице Октябрьская упал в ливневую канаву, заполненную дождевой водой. Ребенка унесло в море, он погиб.
Часть канавы, в которую упал ребенок, не была оборудована решеткой. Как пояснили местные власти, такое стационарное ограждение не предусмотрено проектом.