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СК завел дело в связи с гибелью ребенка в ливневой канаве в Сочи

Следственный комитет России
09:49, 6 августа 2018
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Следственное управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью ребенка, попавшего в ливневую канаву в Сочи.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователем допрашиваются свидетели происшествия, ведется работа по изучению документации и установлению лиц, ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений.

Следственный комитет России
3 августа в поселке Лазаревском семилетний мальчик на улице Октябрьская упал в ливневую канаву, заполненную дождевой водой. Ребенка унесло в море, он погиб.
Часть канавы, в которую упал ребенок, не была оборудована решеткой. Как пояснили местные власти, такое стационарное ограждение не предусмотрено проектом.

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