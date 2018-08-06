Россия объявила о высылке греческих дипломатов

МИД России вручил послу Греции в РФ Андреасу Фриганасу ноту о зеркальных мерах, принятых в ответ на «недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан».

11 июля Греция объявила, что высылает из страны двух российских дипломатов и закрывает въезд в страну еще двум сотрудникам российского МИДа. Греческие власти обвинили их во вмешательстве во внутренние дела страны, угрозе национальной безопасности и попытке подкупа местных чиновников.