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Россия объявила о высылке греческих дипломатов

МИД РФ
14:38, 6 августа 2018
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МИД России вручил послу Греции в РФ Андреасу Фриганасу ноту о зеркальных мерах, принятых в ответ на «недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан».

11 июля Греция объявила, что высылает из страны двух российских дипломатов и закрывает въезд в страну еще двум сотрудникам российского МИДа. Греческие власти обвинили их во вмешательстве во внутренние дела страны, угрозе национальной безопасности и попытке подкупа местных чиновников.

После высылки российских дипломатов МИД РФ пообещал «зеркальный ответ», однако 13 июля лишь выразил «решительный протест» на «антироссийское решение правительства Греции».
26 марта США, Канада и более 20 европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

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