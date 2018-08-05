На север или на юг? Как объехать весь мирПартнерский материал

Пьяный россиянин посадил на мель сухогруз у берегов Швеции. Ему грозит тюрьма

ТАСС
12:02, 5 августа 2018
Надежный источник

Грузовое судно BBC Lagos село на мель у берегов Швеции. Судном управлял капитан с российским паспортом — он находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель, чье имя не называется, задержан.

«Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения, — рассказал ТАСС пресс-секретарь Южного региона полиции Фредрик Братт.

Судебные слушания по делу россиянина состоятся не позднее 7 августа. Российское консульство в Гетеборге уже связалось по этому поводу со шведской полицией.

«Мы держим ситуацию на контроле, находимся в контакте со шведскими правоохранительными органами. Мы готовы оказать необходимое консульское содействие», — рассказала представитель российского консульства в Гетеборге.

ТАСС
Инцидент произошел 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. 130-метровое судно BBC Lagos, зарегистрированное на островах Антигуа и Барбуда, перевозило пять тысяч тонн пшеницы и направлялось из Клайпеды в Лас-Пальмас.
Подкасты
«Если вы не заявите о своих правах, никто не будет их соблюдать!» Прогрессивный выпуск 
49 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы