Пьяный россиянин посадил на мель сухогруз у берегов Швеции. Ему грозит тюрьма

Грузовое судно BBC Lagos село на мель у берегов Швеции. Судном управлял капитан с российским паспортом — он находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель, чье имя не называется, задержан.

«Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения, — рассказал ТАСС пресс-секретарь Южного региона полиции Фредрик Братт.

Судебные слушания по делу россиянина состоятся не позднее 7 августа. Российское консульство в Гетеборге уже связалось по этому поводу со шведской полицией.