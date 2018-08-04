Тела погибших в ЦАР журналистов доставили в Париж

Ожидается, что их доставят в Москву в ночь на 5 августа.

Самолет с телами российских журналистов, убитых в Центральной Африке, утром 4 августа приземлился в Париже, сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на данные аэропорта.

Ранее «Медиазона» писала , что в ЦАР не могут провести вскрытие тел погибших из-за отсутствия необходимых специалистов.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко 30 июля были убиты в ЦАР, куда приехали снимать фильм о наемниках из ЧВК «Вагнер». По одной из версий, на их машину напали с целью ограбления.