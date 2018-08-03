РЖД оценило стоимость «московских центральных диаметров» в 155 миллиардов рублей

РЖД оценивает стоимость проекта «московских центральных диаметров», который предполагает запуск городских электричек через центр Москвы, в 155,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на годовой отчет железнодорожной компании.

Как отмечает РБК, ранее глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин называли меньшую стоимость работ (в пределах 40-55 миллиардов рублей), однако тогда речь шла лишь о работе над первыми линиями, а не над всем проектом.