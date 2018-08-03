РЖД оценило стоимость «московских центральных диаметров» в 155 миллиардов рублей
РЖД оценивает стоимость проекта «московских центральных диаметров», который предполагает запуск городских электричек через центр Москвы, в 155,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на годовой отчет железнодорожной компании.
Как отмечает РБК, ранее глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин называли меньшую стоимость работ (в пределах 40-55 миллиардов рублей), однако тогда речь шла лишь о работе над первыми линиями, а не над всем проектом.
«155 миллиардов рублей — это прогнозируемая оценка общей стоимости реализации всех проектов МЦД на перспективу», — пояснил РБК представитель РЖД.
Глава РЖД и мэр Москвы представили проект «московских центральных диаметров» президенту России Владимиру Путину осенью 2017 года. Согласно проекту, по существующим пригородным железным дорогам запустят электрички, которые будут ходить в режиме метро; маршруты будут проходить через центр города. Первые линии планируется открыть уже в 2019 году.