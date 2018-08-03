Росмолодежь отчиталась о росте патриотических настроений

Росмолодежь (Федеральное агентство по делам молодежи) объявила, что за последние 10 лет в России «заметно окрепло патриотическое настроение», а среди молодых людей треть, по данным опросов, уверенно называют себя патриотами.

Об этом говорится в докладе о состоянии сферы патриотического воспитания в России в 2017–2018 годах, который Росмолодежь подготовила по запросу правительства.

В документе, с которым ознакомился «Коммерсант», также приводятся данные опроса об отношении молодежи к эмиграции, проведенного по заказу федерального агентства. Из опроса следует, что 40% респондентов моложе 30 лет склоняются к тому, чтобы покинуть Россию, 39% скорее хотели бы остаться.

Данные опроса, по мнению авторов доклада, свидетельствуют о том, что среди молодежи «нехарактерна четкая сформулированность миграционных установок».