Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о доступе производителей телефонов к данным пользователей

Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о соглашениях соцсети с производителями телефонов и других электронных устройств, в рамках которых эти компании могли получать данные пользователей.

Письменный запрос, копия которого есть в распоряжении «Коммерсанта», Роскомнадзор направил в Facebook после обращения Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, попросившей проверить соцсеть на предмет утечки данных россиян.