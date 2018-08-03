Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о доступе производителей телефонов к данным пользователей
Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о соглашениях соцсети с производителями телефонов и других электронных устройств, в рамках которых эти компании могли получать данные пользователей.
Письменный запрос, копия которого есть в распоряжении «Коммерсанта», Роскомнадзор направил в Facebook после обращения Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, попросившей проверить соцсеть на предмет утечки данных россиян.
Запрос Роскомнадзора в Facebook вряд ли грозит юридическими последствиями, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Если Роскомнадзор волнует сохранность персональных данных, было бы логичнее отправить запрос производителям смартфонов. Но в этом случае даже не проведена банальная проверка пользовательских соглашений на предмет соответствия закону „О персональных данных“», — отмечает он.