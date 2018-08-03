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Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о доступе производителей телефонов к данным пользователей

Коммерсант
07:47, 3 августа 2018
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Роскомнадзор запросил у Facebook информацию о соглашениях соцсети с производителями телефонов и других электронных устройств, в рамках которых эти компании могли получать данные пользователей.

Письменный запрос, копия которого есть в распоряжении «Коммерсанта», Роскомнадзор направил в Facebook после обращения Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, попросившей проверить соцсеть на предмет утечки данных россиян.

Запрос Роскомнадзора в Facebook вряд ли грозит юридическими последствиями, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. «Если Роскомнадзор волнует сохранность персональных данных, было бы логичнее отправить запрос производителям смартфонов. Но в этом случае даже не проведена банальная проверка пользовательских соглашений на предмет соответствия закону „О персональных данных“», — отмечает он.

Коммерсант
В начале июня The New York Time сообщила, что соцсеть Facebook за последние годы предоставила доступ к данным пользователей (зачастую без их согласия) как минимум 60 компаниям, занимающимся производством телефонов. Среди этих компаний Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. Большинство таких соглашений, отмечало издание, до сих пор в силе, хотя соцсеть постепенно отказывается от них.

Как Facebook обращается с данными пользователей

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