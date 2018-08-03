Осужденный за убийство Юрия Буданова умер в колонии
10:17, 3 августа 2018
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В омской колонии умер Юсуп Темерханов, осужденный за убийство полковника Юрия Буданова.
Как сообщила РИА Новости адвокат Роза Магомедова, причиной смерти Темерханова стала остановка сердца.
«У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — добавила она.
Юсуп Темерханов в 2013 году был приговорен к 15 годам заключения за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. По версии следствия, в июне 2011 года он восемь раз выстрелил в Буданова возле нотариальной конторы в Москве. Темерханов свою вину категорически отрицал.
Юрий Буданов в 2003 году был осужден за убийство чеченки Эльзы Кунгаевой. Суд приговорил его к 10 годам колонии и лишил воинского звания. В 2009 году Буданов освободился по УДО.
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