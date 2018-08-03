Осужденный за убийство Юрия Буданова умер в колонии

«У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — добавила она.

Юсуп Темерханов в 2013 году был приговорен к 15 годам заключения за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. По версии следствия, в июне 2011 года он восемь раз выстрелил в Буданова возле нотариальной конторы в Москве. Темерханов свою вину категорически отрицал.

Юрий Буданов в 2003 году был осужден за убийство чеченки Эльзы Кунгаевой. Суд приговорил его к 10 годам колонии и лишил воинского звания. В 2009 году Буданов освободился по УДО.