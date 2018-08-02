WhatsApp начнет брать с бизнеса деньги за переписку с клиентами

Мессенджер WhatsApp будет в ряде случаев брать деньги за общение с клиентами с компаний, использующих интерфейс WhatsApp Business API. Об этом компания объявила 1 августа.

Как пишет TechCrunch, компании смогут отвечать клиентам бесплатно в течение 24 часов, а затем за сообщения будет браться фиксированная плата.

Reuters, не упоминая о возможности бесплатного быстрого ответа, пишет, что стоимость сообщений составит от 0,5 до 9 американских центов в зависимости от страны.

WhatsApp также объявил о расширении способов связи компаний с клиентами. Пользователи смогут получать через WhatsApp необходимые услуги (например, посадочный талон на самолет), обращаться в службу поддержки или просто переписываться в чате. Ссылки на чаты прямой связи появятся, в частности, в рекламе в фейсбуке.