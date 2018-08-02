В Москве арестован бывший гендиректор Urban Group. Ему грозит до десяти лет тюрьмы по делу обманутых дольщиков

Савеловский суд Москвы санкционировал арест топ-менеджера Urban Group Андрея Пучкова, сообщает ТАСС.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ — наказывается штрафом до одного миллиона рублей, принудительными работами или лишением свободы сроком до 10 лет).

Андрей Пучков был гендиректором Urban Group (является одной из крупнейших компаний-застройщиков Подмосковья), а также входившей в нее компании «Ивастрой». Свой пост он покинул в апреле 2018 года.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено против руководства компании «Ивастрой», сообщала ранее газета «Коммерсант». Следствие подозревает компанию в том, что она собрала 6,7 миллиардов рублей с дольщиков для постройки жилищного комплекса «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья, но так и не ввела его в эксплуатацию.