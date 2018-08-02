Суд отклонил иск МВД о компенсации за дубинки, утерянные при разгоне митинга на Болотной

Мировой суд Нагатинского района Москвы отказался удовлетворить иск полиции о взыскании с координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и других фигурантов «болотного дела» компенсации за дубинки, утерянные в ходе разгона митинга в Москве.

МВД требовало 43 тысячи рублей за пять резиновых дубинок и две радиостанции «Волна», которые сотрудники утратили 6 мая 2012 года на Болотной площади.