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Суд отклонил иск МВД о компенсации за дубинки, утерянные при разгоне митинга на Болотной

Интерфакс
13:55, 2 августа 2018
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Мировой суд Нагатинского района Москвы отказался удовлетворить иск полиции о взыскании с координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и других фигурантов «болотного дела» компенсации за дубинки, утерянные в ходе разгона митинга в Москве.

МВД требовало 43 тысячи рублей за пять резиновых дубинок и две радиостанции «Волна», которые сотрудники утратили 6 мая 2012 года на Болотной площади.

«Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», — сказали в мировом суде Нагатинского района столицы.

Интерфакс
«Болотное дело» — один из главных политических процессов в России. По обвинению в беспорядках и сопротивлении полиции на митинге 6 мая 2012 года были осуждены около 30 человек, многие отсидели длительные сроки.
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